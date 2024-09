DINOSAURI è il nuovo album di TOMMASO DI GIULIO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024)DI, cantautore romano, uscirà su tutte le piattaforme digitali il 27 settembre con “”, il quarto eper Flamingo Management. “” è ildiDiDiè pronto con il” in uscita il 27 settembre per Flamingo Management.Il cantautore romano, che vanta collaborazioni con artisti come Max Gazzè, Marina Rei e Yuman, è in arrivo con il suo quarto lavoro discografico. I temi dell’” diDi’ attraverso otto canzoni parla di amicizie, amore, ambizioni e anche del tempo che passa. Sensazioni, esperienze ed emozioni in cui tutti possono immedesimarsi. In questo viaggioDitratta il cambiamento, le nuove prospettive e la resistenza.