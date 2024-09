Delitto Cristina Mazzotti la sorella Marina | Mi aspetto si compia la giustizia terrena Non sarà quella finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Eupilio (Como) , 26 settembre 2024 – Il dolore di una famiglia. Il dolore trasmesso da una generazione all’altra come un testimone, nell’arco di quasi mezzo secolo.è lamaggiore di. Signora, lei ha deciso di non essere in aula. “È andato mio nipote, il figlio di mio fratello Vittorio, in rappresentanza della famiglia. Mio fratello e io abbiamo deciso di no. Siamo parte civile. Andremo, con i nostri avvocati, quando ci chiameranno. Con grande sforzo. Li vedremo in faccia. Per ora preferiamo non vederli. Ma ci dicono che probabilmente non ci saranno”. Cosa vi attendete dal processo? “Il massimo. Che vengano puniti come la legge richiede: il carcere a vita. L’hanno fatta franca fino ad ora. Per noi il dolore è sempre vivo. Penso al dolore di mia mamma, noi abbiamo fatto di tutto per proteggerla. No, devono essere puniti.