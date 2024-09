Calzature ma anche star del cinema | la popolarità delle sneakers

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) È ormai appurato che lesono molto più di semplici, ma ad oggi rappresentano un vero e proprio fenomeno culturale, che ha segnato la storia così come il presente. Inizialmente nate come scarpe sportive, si sono presto evolute diventando un simbolo di stile, rappresentando la ribellione giovanile e il dinamismo della società moderna. Oggi sono tra le scarpe più amate, soprattutto grazie alla loro capacità di adattarsi a ogni occasione, unendo comodità e moda. Estremamente versatili, si rivelano perfette in qualsiasi occasione e per qualsiasi tipo di persona, senza distinzione di genere o età. Leuomo (in particolare) sono oggi diventate un elemento chiave immancabile del guardaroba maschile. Tanto affascinanti, da essere diventate protagoniste di moltissimi film fino a diventare vere e propriedel