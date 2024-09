Auto green il mercato non le vuole L' Unione Europea invece sì

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) È il viaggio della speranza quello di Adolfo Urso, il ministro del made in Italy a Bruxelles - dal 25 settembre – per chiedere di anticipare alle prossime settimane la verifica di fattibilità dello stop ai motori endotermici nel 2035. E magari rinviare questa data. Ci deve essere però una certa antipatia dell’amministratore delegato di Stellantis, il gruppo che comprende anche ciò che resta di Fiat, perché il lusitano Carlos Tavares ha fatto la voce grossa: «Un rinvio? Sarebbe follia». Lo fa per distinguersi dai concorrenti o forse perché, diventato concessionario dei cinesi della Leapmotor, non vuol perdere l’affare. È uno strano destino quello del gruppo che si vantava di fare lepiù belle del mondo e che si riduce a vendere quelle degli altri. Ma le contraddizioni di Tavares, e del suo dante causa John Elkann, non s’arrestano qui.