Aorn San Pio introdotta la chirurgia toracica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDue interventi dimaggiore sono stati eseguiti in questi giorni, e perfettamente riusciti, presso l’San Pio d Benevento. E’ la prima volta che accade nell’ultimo decennio. L’equipe di specialisti era composta dal Professor Alfonso Fiorelli, direttore della Unità operativa complessa (Uoc) della “Azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli”, in collaborazione con il direttore della Uoc diGenerale e Oncologica, Mario Annechiarico, ambedue coadiuvati dai chirurghi toracici Vincenzo Di Filippo, Davide Pica e Francesca Capasso. Altamente qualificata anche l’equipe anestesiologica guidata dal direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione del “San Pio”, Vincenzo Colella. Il primo caso ha riguardato un intervento di segmentectomia polmonare sinistra per l’asportazione di una lesione secondaria da patologia oncologica del rene.