Altro che cessate il fuoco Israele vuole colpire il Libano con tutte le forze

(Di gioved√¨ 26 settembre 2024) L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu smentisce l'apertura a unilda parte diin vista dell'avvio di colloqui per una tregua. Lo fa sapere lo stesso ufficio di Netanyahu: ¬ęSi tratta di una proposta franco-americana a cui il primo ministro non ha ancora risposto¬Ľ. La dichiarazione definisce inoltre come ¬ęcontrario alla verit√†¬Ľ un rapporto di Channel 13 secondo cui Netanyahu avrebbe ordinato alle IDF di attenuare gli attacchi in, sottolineando che il premier ha autorizzato l'esercito a continuare acon tutta la sua forza e aggiungendo che i combattimenti a Gaza continueranno finch√© non saranno raggiunti tutti gli obiettivi della guerra.