AI come può trasformare e velocizzare la Pubblica Amministrazione | l' evento di BIP

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'intelligenza artificiale ha da tempo fatto irruzione nelle vite di tutti, ridisegnato i confini tra l'uomo e la tecnologia e contribuito a scatenare una vera e propria rivoluzione in diversi settori, ma la vera missione consiste ora nell'avvalersi di questo potente strumento in maniera responsabile e al fine di generare benefici reali per la società. È stato questo il tema cardine dell'incontro "L'Intelligenza Artificiale e i nuovi rapporti tra Cittadini, Imprese e Settore Pubblico", organizzato da BIP, multinazionale di consulenza, con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dell'Agenzia per l'Italia Digitale.