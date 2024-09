WWE | Ecco Stephanie Vaquer! Occhi sul titolo NXT Giulia e Roxanne sono avvisate

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quella di stanotte è stata l’ultima puntata di NXT su USA Network, settimana prossima lo show debutterà sul canale CW e lo farà con una grande card e i titoli più importanti in palio tra cui l’attesissimo match traPerez con in palio l’NXT Women Championship.è stata una firma importante per la WWE e NXT, trattandosi di un’atleta riconosciuta come una delle migliori al mondo, ma non è stata l’unica firma di questo calibro degli ultimi mesi, con la WWE che ha messo sotto contratto anche, ex campionessa CMLL e NJPW Strong. Per la cilena c’è stato qualche problema di visto che ne ha ritardato il debutto, ma adesso è prossima a sbarcare ad NXT come abbiamo visto questa notte verso la fine dell’episodio. “Cosa farete?”hanno chiuso la puntata di NXT tenendo una conferenza stampa dentro al ring.