Volley Zaytsev | Probabile che sia mia ultima esperienza indoor

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Èche questa sarà la mia. Di programmi per il 2025 e dopo ne ho ancora tanti, adesso voglio dedicarmi anima e corpo alla Mint VeroMonza, con la dovuta umiltà e serenità di chi entra in una squadra nuova. Io, però, non sono sorpreso di essere qui, sono felice”. Lo ha dichiarato Ivanalla presentazione della prima squadra maschile del Consorzio Vero, la Mint Vero. In cantiere, infatti, la possibilità di tornare sulla sabbia: “È più facile così che fare il percorso inverso”. Parlando della propria condizione fisica, il campione azzurro ha aggiunto: “Sto bene, sono carico ed entusiasta di affrontare questa avventura. Col Monza ci siamo inseguiti diversi anni, almeno dall’argento di Rio. Ho trovato una squadra con un entusiasmo e un desiderio di lavoro infinito, ci sono tutte le basi per fare molto bene.