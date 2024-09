Tramite amicizia film su Rai1 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il, di e con Alessandro Siani. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.” racconta la storia di Lorenzo (interpretato da Alessandro Siani), un uomo che ha fatto dell’un business. Ha creato un’agenzia molto particolare che offre “amici a noleggio”: per ogni evenienza, da una cena solitaria a un compleanno da festeggiare, Lorenzo è pronto a fare da accompagnatore, amico fidato o semplicemente buon ascoltatore. Quando però i guai arrivano in casa sua, con la minaccia di chiusura di una fabbrica di dolciumi che dà lavoro a molti suoi familiari, Lorenzo si trova a dover affrontare una sfida ben più complessa.