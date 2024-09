Settimana decisiva Il Grifone punta il Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Questa può essere considerata la "della verità" in casa biancorossa. Al di là della classifica, che, però, è l’unica cosa che conta sempre, dopo solo tre giornate sarà determinante da parte dei giocatori la voglia di riscatto, la voglia di far capire che la sconfitta casalinga contro il Poggibonsi è stato solo un incidente di percorso. Per dimostrare questo, però, Cretella e compagni sono chiamati, prima, ad un esame di coscienza, lasciando da parte il senso di appartenenza che sembra essere un semplice ritornello, poi, a mettere in campo tutto ciò che è venuto a mancare in questo avvio di campionato perché ritrovare a metà classifica per una squadra come il Grosseto è davvero deludente. Abbiamo visto contro il Poggibonsi, una squadra senza carattere, con schemi approssimativi e con tanta confusione.