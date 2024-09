Scuola la riforma del voto in condotta è legge Valditara | Studenti responsabilizzati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Camera ha approvato in via definitiva il ddlsulincon 154 voti a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento prevede diverse novità per la: dalla bocciatura con il 5 inal ritorno della valutazione numerica sul comportamento alle medie fino alle multe per aggressioni al personale scolastico. "Con ladelin- ha commentato il ministro– si ripristina l'importanza della responsabilità individuale, si dà centralità al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici e si ridà autorevolezza ai docenti".