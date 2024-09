Sciopero a Repubblica perché il giornale non esce e non il sito non viene aggiornato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi e domaninon sarà in edicola e ilnon sarà. L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti diha infatto indetto unodi due giorni, 25 e 26 settembre, per protestare contro “gravi ingerenze” nell’attività giornalistica. Niente, oggi.non è uscita oggi mercoledì 25 settembre e non uscirà domani, giovedì 26. Ilanche resta off e non saràfino alle 23.59 di domani. Il comitato di redazione ha indetto unocontro quelle che vengono definite “gravi ingerenze” nell’attività giornalistica da parte dell’editore, delle aziende a lui riconducibili e di altri soggetti privati avvenuti in particolare in occasione dell’evento Italian Tech Week.