Roma Hermoso | Qui grazie a De Rossi porto esperienza e mentalità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Demi ha portato qui, se sono qui lo devo a lui, è stata la persona che mi ha teso la mano e devo ringraziarlo. Sono in una città bellissima con una tifoseria davvero fantastica. Per certi versi simile a quella dell’Atletico Madrid e sono sicuro che faremo insieme un bel cammino ricco di bei momenti”. Queste le parole del difensore della, Mario, alla vigilia della prima sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao. “Uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere laè stato il progetto, una rosa con grandi calciatori e un’ottima campagna acquisti – ha proseguito il difensore giallorosso -. Dobbiamo imporci un livello alto, essere qui per lottare ed acquisire unadi un certo tipo. In questo senso io spero di poter aiutare a trasmetterla e a condividerla con i compagni. Quando si inizia a vincere lo status del club aumenta.