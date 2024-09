Putin | massicci raid?Replica è nucleare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 19.35 La Russia si riserva il diritto di impiegare armi nucleari non solo per rispondere a un'aggressione contro sé stessa,ma anche contro l'alleata Bielorussia. Se arrivanoraid aerei Lo ha detto il presidente russopresiedendo una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicata all'aggiornamento della dottrinarussa. "Si considera aggressione alla Russia da parte di un Paese non, ma con la partecipazione o il sostegno di un Paese,come attacco congiunto contro la Russia",ha detto