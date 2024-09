Poste corre sul progetto Polis E guarda alla gara sui recapiti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024)brucia i tempi sul, che prevede la riqualificazione di preesistenti uffici per ospitare lo sportello unico, che eroga al pubblico i servizi della Pubblica Amministrazione, incentivandone la fruizione in modalità digitale. Ad aggiornare la tabella di marcia è stato direttamente il ceo di, Matteo Del Fante, ascoltato in audizioneCamera. “Ci fa piacere raccontare come oggi ci sono 2.896 interventi avviati con più di 2.198 conclusi, e che questo traguardo è stato raggiunto con 5 mesi di anticipo sulla milestone del 2024”. A questo punto l’obiettivo finale, che rila riqualificazione di 7 mila uffici, è a portata di mano. Ilha l’obiettivo di concludere interventi in 7 mila uffici. L’attenzione del manager fiorentino che guidadal 2017 si è poi focalizzata sul servizio universale, ovvero i, ancora il core business del gruppo.