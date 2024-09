Picanello avevano 10 kg di marijuana e hashish in un terreno | in carcere 4 persone

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro soggetti che, all’interno di un’area di campagna nella zona di, detenevano 10 kg circa di sostanze stupefacenti del tipo. Nel dettaglio, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti da parte di alcuni scooter nei pressi di unagricolo con diversi ruderi nella zona di, hanno avviato mirata attività di osservazione e controllo, acquisendo chiare evidenze indiziarie in merito all’utilizzo della predetta area quale luogo di stoccaggio del narcotico.