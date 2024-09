Onu | lo stop di Meloni da Ny ' legge italiana ottima non abbiamo bisogno di nuove'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - Loarriva dal quartier generale delle Nazioni Unite, a New York. Mentre sui siti italiani rimbalza la notizia della volata delle firme per il referendum sulla cittadinanza -obiettivo sforbiciare di 5 anni la residenza legale continuativa, ovvero il termine dopo il quale gli stranieri possono diventare 'nuovi italiani'- la premier Giorgiastronca ogni entusiasmo. Ma anche le aspirazioni di Fi, che giovedì riunirà i gruppi parlamentari per mettere a punto la proposta di'azzurra'. Unache mira a un ‘restyling' di cui, per la premier, non c'è alcun. “Penso che l'Italia abbia un'sulla cittadinanza – dice chiaroin un punto stampa al Palazzo di Vetro - e questo è dimostrato dal fatto che siamo tra le nazioni europee che concede il maggior numero di cittadinanza, dunque non ne ravvedo la necessità ”.