Napoli-Palermo Sky conferma il mega turn-over di Conte e il doppio play

(Di mercoledì 25 settembre 2024), Skyildie il(Sky)diperdi Coppa Italia. Sky Sportle indiscrezioni della stampa.maker, Raspadori dietro la punta (con possibilità di affiancarla nello sviluppo del gioco, come ha fatto in quel ruolo McTominay a Torino), l’esordio per Rafa Marìn e una gara da vincere. Non mancano gli spunti anche in questo impegno di Coppa Italia per ildi, chiamato a giocare con le seconde linee. In porta ci sarà Caprile, mentre – come riporta la redazione di Sky Sport – il modulo resterà il 4-2-3-1. Le probabili formazioni disecondo Sky Di seguito le possibili scelte:(4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.