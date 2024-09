LIVE Wolfsburg-Fiorentina 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | tedesche alla ricerca del raddoppio regge la Viola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Snerle autrice di due ottime uscite in fase di disimpegno, prima a centrocampo, ora in difesa in favore di Toniolo, sulla sinistra. 28? Altra uscita borderline della numero 2che, da corner, manca il pallone. Lesta Faerge ad allontanare la sfera in rimessa.in pressione. 26? Endemann punta Faerge ddestra e prova ad entrare in area. Attenta la danese in scivolata. Sugli sviluppi uscita aerea al limite di Durante che travolge Hagel, tutto ok per l’arbitro. 24? Soluzione radente di Hagel dai 20 metri: destro distante dai pali difesi da Durante. 23? Ottima cavalcata sulla sinistra di Jonsdottir. Brava Breitner a dire di no in scivolata,d’angolo per le padrone di casa. 19? Buon momento per lache conquista punizione sul lato corto destro offensivo.