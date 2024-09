LIVE – Mondiali ciclismo Zurigo 2024 cronometro staffetta mista | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lain tempo reale delladeidisu strada, in corso di svolgimento a. La prova a squadre che assegna il titolo iridato si disputa oggi, su un percorso di 53,7 chilometri che prevede due frazioni identiche per uomini e donne. In strada scenderanno 20 squadre, ognuna delle quali composta da due terzetti. L’Italia è tra le favorite della vigilia e schiera al maschile Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, mentre tra le donne le protagoniste azzurre saranno Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini. DOVE VEDERE LA GARA INFrancia, Svizzera e Australia sono alcune delle principali avversarie degli Azzurri, che cercano il primo successo in questa giovane specialità dopo aver raccolto un bronzo e un argento nell’arco delle precedenti quattro edizioni disputate. Sportface.