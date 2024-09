LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-3 6-4 ATP Tokyo 2024 in DIRETTA | dominio del romano adesso di nuovo Fritz?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Matteo, che tornerà in campo venerdì. Un saluto sportivo agli amici di OA Sport! 08:51per l’azzurro il vincente tra Taylore Arthur Fils, che si sfideranno domani. Inoltre, 50 punti fondamentali per la corsa ai primi 32 del mondo entro fine anno, ovvero la testa di serie agli Australian Open. 08:50 Sette gli ace a cinque per il, che ha un bassissimo per le sue abitudini 71% con la prima e il 44% sulla seconda. Van deha il 66% con la prima e il 33% sulla seconda, troppo poco. Sono 4 i break subiti nella partita dall’olandese. 08:48b. Van de6-3, 6-4! Ancora una vittoria per l’azzurro, che batte a distanza di pochi giorni ancora l’olandese e accede al 2° turno. 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Servizio e dritto.