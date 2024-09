L’assessore regionale Mazzali al Museo della calzatura di Vigevano | Qui c’è la storia del Made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Pavia), 25 settembre 2024 – ??“Questoè una testimonianza vivente dell’eccellenza,creatività e dell’innovazione che hanno reso il “in“ un simbolo globale”.al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbaraè rimasta affascinata dalinternazionale“Pietro Bertolini“ (Mic), ospitato nel castello sforzesco. Accolta dal sindaco Andrea Ceffa,ha ammirato tutte le creazioni esposte. “Qui non celebriamo solo la- ha detto-, ma rendiamo omaggio all’ingegno imprenditoriale che ha trasformatonel fulcro mondialequalità artigianale”. La tradizione per cui la città è stata famosa nel mondo ha inizio nel 1866, quando venne fondato il primo calzaturificio industriale in Italia.