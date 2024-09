La scuola va a pezzi | 69 crolli in un anno E 6 edifici su 10 non hanno il certificato di agibilità – Il rapporto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono 69 iregistrati nelle scuole italiane da settembre 2023 a settembre 2024. Molti di questi erano stati già preannunciati, ma nessuno si era mosso per intervenire in tempo. Dei 69 – numero superiore a ciascuno degli ultimi sette anni – il maggior numero ha interessato le regioni del Sud e delle Isole, così come il Nord. A riferirlo è il XIIdell’associazione Cittadinanzattiva, che aggiunge come quasi il 60% degliscolastici del Paese non è attrezzato per rispondere a eventuali incendi né rispetta gli standard delle condizioni di sicurezza e igiene. Non solo: mancano anche documenti e collaudi Sono 28 iregistrati nel Nord Italia, altrettanti al Sud e tra Sicilia e Sardegna. Numeri non comparabili, vista l’enorme differenza nei numeri delle scuole tra le due zone.