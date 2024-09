La folle decisione di Musk di rendere il blocco su X quasi inutile

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il martire della libertà di espressione vuole obbligarci a leggere contenuti anche da parte di profili con cui non vogliamo avere nulla a che fare per i più disparati motivi. Una mossae stravagante quella annunciata nelle scorse ore da Elonin merito alla nuova policy che sarà adottata sugli utenti bloccati su X. Dunque, a breve, qualora decidessimo di bloccare – per fare un esempio – proprio il proprietario della piattaforma, saremo comunque costretti a vedere i suoi post scorrere lungo il nostro . Anche perché l’algoritmo prevede proprio una via preferenziale per dare visibilità ai contenuti pubblicati dall’uomo più ricco del mondo. Anche se non ci interessano.