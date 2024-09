La chiusura della Fpt in un docufilm Storie di lotta e resistenza operaia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Testimonianze reali di ex dipendenti, "per me il primo ottobre 2019 è stato un giorno funesto: ci hanno comunicato che lo stabilimento avrebbe chiuso i battenti. È stato come un pugno allo stomaco, me lo ricordo bene, eravamo in mensa per la pausa pranzo". E ricostruzioni sceniche con attori che interpretano gli operai. "Lo chiamavano l’atelier dei motori marini e adesso lo chiudono". Dopo il libro “Il motore siamo noi“, edito da People, la storiaFpt Industrial di Pregnana Milanese diventa un documentario diretto da Paolo Mansolillo, ex operaio, e Marco Nicosia, attore ed educatore teatrale. L’opera prende il titolo dal libro, è stata realizzata in collaborazione con le Officine Teatrali (associazione culturale e scuola di teatro), ed è un vero e proprio racconto collettivo sull’epilogo dello stabilimento dove erano attivi 260 dipendenti.