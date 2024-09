Infermeria piena ma Bisoli ha le alternative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Don’t worry. In un inizio settimana costellato di notizie non proprio confortanti provenienti dall’, il Modena si avvicina al delicato impegno di domenica al Braglia con la Sampdoria con un po’ di cerotti, ma allo stesso tempo con fiducia. Certo, il sapere di dover rinunciare a Pedro Mendes per almeno un mesetto e mezzo e con altri elementi da valutare giorno per giorno (e certo non tutti recupereranno) non induce evidentemente ad uno sfrenato ottimismo; allo stesso tempo però la rosa a disposizione di Pierpaoloha ancoratali da poter sopportare anche questo attacco di malasorte ai limiti del pernicioso.