In diecimila a Bagnoli per Giochi senza barriere

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una festa lunga un giorno per la XVII edizione di «», il format ideato da Toni Nocchetti (Tuttiascuola Onlus) che si è svolto nella piazza centrale e nei viali del Parco San Laise ( Ex Base Nato di) a Napoli . La è stata sostenuta dalla «Fondazione Campania Welfare», presieduta da Antonio Marciano manifestazione, con il contributo dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali e all’Istruzione. Oltre 10mila tra bambini disabili e non, accompagnati dalle famiglie, sono stati accolti da un esercito di volontari e dalle associazioni che quotidianamente operano sul territorio. «Il Parco San Laise – spiegano gli organizzatori – si è trasformato nel villaggio dell’inclusione».