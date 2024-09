Il sorriso Virtus Cordinier e Grazulis pronti per Trapani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mandata in archivio la Supercoppa, laguarda avanti. Anche perché gli impegni incombono e i tempi sono sempre più stretti. Domenica scatta il campionato, ma i bianconeri cominceranno un giorno prima, da, contro una neopromossa., lo scorso anno in A2, fece scalpore, ancora prima delle polemiche per la finale promozione con la Fortitudo, per le dichiarazioni legate a Milos Teodosic. Che secondo i dirigenti siciliani avrebbe dovuto lasciare Belgrado, per sbarcare appunto a. Enon sarà una trasferta facile per Daniele Parente che, pochi mesi fa, venne esonerato dalla guida del club siculo, per la sconfitta subita nella semifinale di Coppa Italia (di A2) con la Fortitudo. Mille storie e mille incroci. Ma quelli che interessano il mondosono legati soprattutto alle condizioni degli infortunati.