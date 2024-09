Il caso del fratello di Kate Middleton e della sua Ella | Cosa le accadrebbe se io morissi? Così ha aperto a nuove frontiere della pet therapy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) James è salito sul tettosua casa. Sta per prendere la decisione di gettarsi nel vuoto e farla finita. “Guardo di nuovo giù verso la scala.non si è mossa. I suoi occhi marroni mi fissano intensamente, pieni di amore e supplichevoli, e mentre il mio sguardo incrocia di nuovo il suo, la mia mente si calma. In quell’istante, so che non salterò.se? Quanto tempo aspetterebbe da sola nell’appartamento prima che qualcuno la trovi?”.è un cane e l’uomo è Jamesminore die Pippa, classe 1987, che ha raccontato nel suo nuovo libro Meetcome la sua amata cagnolina cocker spaniel, che oggi non c’è più, lo abbia aiutato a uscire dalla depressione.