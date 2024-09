Fisco | 229 partite Iva aperte per frodare lo Stato chiesta la chiusura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Una fitta rete di imprese nate solo per drenare denaro pubblico. È quanto emerso da una indagine della Guardia di finanza di Napoli, dopo un'analisi investigativa, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate ladi 229iva, riconducibili ad altrettante attività d'impresa, perché prive di consistenza economico/imprenditoriale e utilizzate unicamente per commettere frodi fiscali ai danno del bilancio nazionale. I titolari delle imprese segnalate già il 19 giugno scorso erano stati destinatari di un provvedimento di sequestro connesso all'indebita fruizione di crediti in materia di aiuti alla crescita economica (il cosedetto SuperAce), nell'ambito di una più ampia indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord.