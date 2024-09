Firenze all' Astra il film su Maria Montessori con Jasmine Trinca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 - Un’appassionante biografia narrativa che rivela la vita privata di una grande eroina del Novecento,interpretata da. È il– La nouvelle femme” di Léa Todorov (Fra/Ita 2024, 100?), in programma al cinemadi piazza Beccaria ada domani, giovedì 26 settembre, a giovedì 3 ottobre. La programmazione del cinemaè curata dalla Fondazione Stensen. Ilè ambientato nel 1900. Lili d’Alengy, famosa cortigiana parigina, ha un segreto: sua figlia Tina, nata disabile. Non volendo occuparsi di una bambina che intralcia la sua carriera mondana, decide di lasciare Parigi per Roma. Vuole incontrare, una dottoressa che sta sviluppando un metodo di apprendimento rivoluzionario per i bambini allora definiti “deficienti”.