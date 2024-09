Fenerbahce-Union SG – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per rispondere alla deludente sconfitta interna dell’ultima volta, ilinizierà la sua campagna di Europa League con la visita dell’SG giovedì 26 settembre sera. I Canarini gialli hanno perso lo scontro in campionato con il Galatasaray nel fine settimana, mentre Lesistes hanno pareggiato senza reti con lo Standard Liegi in Belgio. Il calcio di inizio diSG è previsto alle 18;45 Anteprima della partitaSG a che punto sono le dueAssunto il comando del club a giugno dopo la sua partenza dalla Roma a gennaio, Jose Mourinho puntava a una partecipazione alla Champions League con ilin questa stagione, ma la sconfitta in due tempi contro il Lille nei turni di qualificazione ha costretto i padroni di casa di giovedì ad accontentarsi dell’Europa League.