Eccellenza Coppa Italia | l’Urbania vince a Fermignano Alma Fano eliminata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In gol Nunez, Franca, Zingaretti e Sarli per la formazione di Lilli che approda ai quarti. Momentaneo pareggio di Fofana VALLESINA, 25 settembre 2024 –(1-4) e dopo lo 0-0 casalingo dell’andata accede al turno successivo. Gli ospiti passano con Nunez (11?) che sfrutta il passaggio di Tamai. Ildel neo-mister Tridici pareggia al 18?: Fofana batte Stafoggia. Il vantaggio del 2-1 al 42? con un bel gol a fil di traversa di Franca. Nella ripresaallunga al 15? con Zingaretti e poi al 41? la quarta rete di Sarli. Domenica si ritorna aper il turno di campionato, sicuramente sarà scritta un’altra storia. AJ: Wangue, Biagioni (16’ s.t. Serfilippi), Malshi (26’ s.t. Brunetti) , Fofana (36’ s.t. Di Letizia), Tassi, Allegrucci, Pedinelli (5’ s.t. Ghanam) , Nunes, Rovinelli (18’ s.t. Onyemma) , Somma, Rastelletti. All.