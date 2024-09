Dal Fabbro Iren | binomio energia-acqua sia perno di un nuovo piano di sviluppo per il Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In occasione dell'Energy Summit, svoltosi oggi presso il Palazzo della Borsa a Milano, Luca Dal, Presidente del Gruppo, ha rilasciato una dichiarazione sull'importanza della necessità di unstrategico nazionale sul settore energetico e idrico: "L'Italia ha bisogno di unindustriale nazionale che vedaedcome parte della stessa soluzione e le Utility come fattore abilitante. La sinergia tra questi due ambiti porterebbe grandi benefici. In primis la generazione di, potendo produrre fino a 10 GW con nuovi investimenti sull'idroelettrico. Quindi la gestione del rischio idrogeologico e della siccità , ad esempio grazie a nuovi bacini, che permetterebbero di stoccare l', ma anche stoccareper gestire le rinnovabili non programmabili.