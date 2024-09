Csm il laico Pd Romboli eletto giudice disciplinare al posto di Natoli | dopo lo scandalo la destra rinuncia alla poltrona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È Roberto, consiglierein quota Pd, il nuovo componente della Sezionedel Consiglio superiore della magistratura, il tribunale interno – comda cinque membri – che giudica sugli illeciti deontologici di giovani e pm., professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Pisa, è statocon 25 voti aldi Rosanna, l’avvocatessa di FdI dimessasi dall’incarico a luglioloche l’ha travolta per aver incontrato in privato unasotto proesso, dandole suggerimenti sulla strategia difensiva, rivelandole i “retroscena” della camera di consiglio e affermando di essersi interessata al suo caso perché “amica degli amici” (l’audio)., indagata per rivelazione di segreto d’ufficio, è stata sospesa dal Csm l’11 settembre scorso, ma non si è mai dimessa dal ruolo di consigliera.