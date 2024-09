Calcio Juniores Regionale risultati e marcatori della 1^ giornata 2024 2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel girone A vincono Marina e Barbara Monserra, nel B Matelica, Biagio Nazzaro, Chiesanuova (il derby contro l’Aurora Treia) e Pietralacroce. Solo un pari per la Jesina a Fabriano e per il Moie Vallesina in casa contro il Sassoferrato Genga VALLESINA, 25 settembre– Gol e spettacolo ha regalato la primadel campionatodi. Nello scorso weekend del 21 e 22 settembre, infatti, si sono giocate le prime gare ufficialistagione. A dire il vero non ci sono state tante sorprese, ma le reti comunque non sono mancate. Scopriamo insieme quello che è successo. Girone A Nel girone A, iniziano subito con il piede giusto Marina e Barbara MonSerra. I biancoazzurri hanno battuto 4-0 il Gabicce Gradara con le reti di Santinelli, Bertozzi, Casasanta e Caprari.