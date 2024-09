Alluci resta a riposo A Senigallia ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteo, alla ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio alle Terre di Maluk, dopo l’uscita anzitempo dal campo a causa di un affaticamento muscolare nella sfida con il Chieti di domenica scorsa. La mezzala dovrebbe rientrare a lavorare insieme ai compagni già da oggi, nella doppia seduta prevista come tutti i mercoledì, la mattina al Del Conero e il pomeriggio nuovamente a Monte San Vito.è un giocatore troppo importante nello scacchiere di Massimo Gadda: sta bene e lo ha dimostrato anche nel match contro il Chieti, che lo ha visto scelto dalla stessa società come "man of the match", nonostante la sconfitta: tre tiri verso la porta avversaria, tutti estremamente pericolosi, il terzo, nella ripresa, parato da Mercorelli. E, in generale, una partita disputata da protagonista.