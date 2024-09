Un nuovo trailer presenta Super Mario Party Jamboree

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilpiù grande di sempre sta arrivando! Il 17 ottobre arriveràper Nintendo Switch. Da corse tra i caroselli a partite di minigolf con comandi di movimento, questa volta ti aspettano più di 110 minigiochi, il numero più alto nella storia della serie! 22 personaggi provenienti da tutto il Regno dei Funghi – più che in qualsiasi altroprecedente – sono pronti per il. Ci sono sette tabelloni tra cui scegliere nella modalità, inclusi cinque nuovi tabelloni e due nuove versioni di tabelloni classici dei precedenti titoli. I giocatori possono divertirsi nella modalitàin locale con gli amici o online con altri giocatori da tutto il mondo. In, se vinci determinati minigiochi speciali, farai amicizia con un partner di