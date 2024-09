Un collettivo di panificatori torinesi che serve pane-burro-acciuga per raccontare il valore della condivisione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 24 settembre 2024) Si chiama Bread Bro, “Fratelli di” ed è il nuovo “ temporary brand” nato a Torino espressamente per Terra Madre-Salone del Gusto, che si svolge nel capoluogo torinese dal 26 al 30 settembre. Una partnership mirata di tre nomi eccellentipanificazione/lievitazione torinese. Tutti giovani, appassionati, motivati. Sono Sergio Scovazzo di Grano – Fornai in Fermento di Santena, tre pani nella Guidattieri d’Italia del Gambero Rosso, Enrico Murdocco di Tellia Lab, due pani per la guida Gambero e tre rotelle nella guida Pizzerie per la pizza al taglio, e Jacopo Pistone di Cibrario, caffetteria, pasticceria,tteria nell’omonima via del quartiere liberty del Cit Turin.