Telegram cambia rotta fornirà alle autorità governative i dati dei presunti criminali

(Di martedì 24 settembre 2024), alla fine, ha ceduto ed ecco che, con la modifica attuata ai propri Termini di servizio,d’ora in avanti(indirizzi Ip e i numeri di telefono) dei suoi utenti resisi responsabili di azioni. Il cambio di passo della piattaforma è dunque molto netto rispetto al recente passato, a quando cioè si era opposta alla richiesta di governi e magistratura di fornire loro informazioni sugli utenti che utilizzano l’app di messaggistica per compiere reati. A influire è sicuramente stato l’arresto un mese del Ceo Pavel Durov con l’accusa di complicità in diversi reati legati alla sua app.