Sneakers autunno | i migliori modelli da avere ora

(Di martedì 24 settembre 2024) Lenon sono più un trend del momento ma sono diventate sempre più una presenza costante e irrinunciabile delle scarpiere di ogni donna. Se un tempo erano le relegate al momento tempo libero o allo sport, oggi le vediamo indossate al lavoro ma anche sui red carpet internazionali abbinate ad abiti di alta sartoria, oppure ai piedi delle spose che sbucano sotto voluminosi abiti di tulle. Ad accelerare l’ascesa delle, lo zampino delle grandi maison di moda luxury con collaborazioni inaspettate che abbracciano la moda streetwear come Adidas Originals per Prada oppure Gucci per Off-White. E se pensate che la shoesmania alla Carrie Bradshaw riguardi solo le décolleté dai tacchi spillo, ora non è più così perchè il mercato delleè destinato a diventare sempre più esclusivo e costoso.