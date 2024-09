Sex Roulette a letto con uno sconosciuto e chi resta incinta perde E’ allarme per la pericolosa challenge social | Una sfida nata tra annoiati ricchi miliardari di Belgrado

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Vai acon unoe chi. Si chiama Sexe secondo quanto riporta l’Adnkronos in un lungo servizio è una pratica diffusa tra gli adolescenti italiani. A parlare all’agenzia di stampa è Marina Condoleo, l’avvocato della famiglia di una giovanissima vittima del “”. Condoleo ha rilevato questa pratica dopo un ciclo di incontri nelle scuole or organizzato dall’associazione Road to Green. “Circa un anno fa con l’associazione ho creato un programma destinato agli studenti che si chiama ‘Legal Love’, in cui esperti e medici fanno degli incontri all’interno delle scuole aderenti per dare indicazioni utili ai giovani”, ha spiegato la legale. Così mentre si apre la porta dellee tutti gli studenti grondano testimonianze di ogni genere, ecco la ragazzina rimastaper la Sex