Roma-Athletic Bilbao appello tifosi baschi a chi andrà in trasferta | Nascondete le sciarpe

(Di martedì 24 settembre 2024) Per la partita traè allerta sicurezza. Il match, in scena allo stadio Olimpico digiovedì, è valido per la prima giornata dell’Europa League. La Uefa al momento non ha dichiarato la partita ad alto rischio, ma le forze di sicurezza italiane sono al lavoro ormai da settimane per fronteggiare eventuali rischi dovuti all’arrivo dei. Gli appassionati insono stati messi in guardia, chiedendo loro di non circolare per la città con i colori del club e, soprattutto, di non farlo in solitudine. La società ha infatti diffuso un lungo comunicato nel quale si sottolinea il divieto di fare “qualsiasi tipo di marcia o sfilata verso lo Stadio Olimpico e i trasgressori saranno soggetti a provvedimenti di polizia”. Allo stesso modo si consiglia di prestare attenzione in metropolitana e nei pressi della stazione di Termini.