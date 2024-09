Retroscena Napoli lo voleva Conte | sarebbe dovuto arrivare dopo la cessione di Ngonge

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Antonioavrebbe voluto completare il calciomercato delcon un ultimo acquisto, svelato il nome del giocatore richiesto. Ilsi sta già imponendo come una delle certezze di questo campionato.cinque giornate i partenopei hanno collezionato 10 punti in classifica, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Con l’avvento di Antonioin panchina il vento sembra sia davvero cambiato, con la squadra partenopea che pare essersi liberata delle scorie che l’hanno fatta precipitare alla decima posizione della Serie A nella passata annata.ha ovviamente preteso un mercato importante dal club e il presidente, Aurelio De Laurentiis, l’ha acntato in tutte le sue richieste. O quasi. Già, perché in azzurro sono arrivati Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku.