Radio Goal – Napoli l’esperimento della difesa a 4 ha funzionato molto bene Su Caprile e McTominay

(Di martedì 24 settembre 2024) Citarella, Galante, Sorrentino, Bruscolotti, Turci, Belardi, Graziani, Fassone, De Luca, De Maggio, Trombetti ed Iori hanno partecipato asulle frequenze d Kiss Kisssule su altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Domenico Citarella, ex presidente di Eliaai tempiPro Patria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss“Sabato ho visto la partita, come sempre, del. Vederein campo mi ha resoorgoglioso soprattutto perchè è il coronamento del sogno di un ragazzo serio e tecnicamenteforte. Una qualità, quest’ultima, evidente già all’epoca. Già quando era alla Pro Patria, quando ne parlavamo, mi raccontava di come avrebbe voluto giocare nel. Di sicuro i suoi genitori di origini napoletane hanno giocato un ruolo fondamentale nel coltivare questo suo sogno.