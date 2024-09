Quadrangolare di basket femminile Matelica seconda a Martinsicuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Secondo posto per la Halley Thundernel"Martin Cup" a, cui hanno preso parte altre tre squadre di A2: Broni, Roseto e Umbertide. In finale le ragazze di coach Sorgentone hanno persone contro la Logiman Broni per un solo punto, 57-58, arrivando a un tiro dall’aggiudicarsi il trofeo. Difatti, la conclusione di Ilaria Bonvecchio, ex di turno, non è entrata e così ha potuto esultare la formazione lombarda di coach Magagnoli in quello che è stato un "remake" in salsa estiva dei quarti di finale play off dello scorso maggio. Si è trattato di una partita "vera", agonisticamente intensa, quindi un buon test in vista del campionato che inizierà domenica 6 ottobre con la trasferta di Civitanova.