Pioggia di missili su Israele dopo i bombardamenti nel sud del Libano

(Di martedì 24 settembre 2024) Martedì mattina sono risuonate le sirene ad Afula e in altre città della valle di Jezreel. Le sirene sono state udite a Givat Ela, Ahuzat Barak, Tzippori, Nazareth, Nof HaGalil e in altre località, così come a Nahariya e Krayot, vicino a Haifa. Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno riferito che sono stati identificati oltre 100 lanci che attraversavanodal. Alcuni di questi sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte. Nessuno è rimasto ferito ma alcune proprietà hanno subito danni. La Polizia israeliana ha ricevuto segnalazioni di parti di intercettori cadute in diverse località della zona di Nazareth. Ha aggiunto che, in questa fase, non ci sono segnalazioni di feriti, ma sono stati causati danni ad alcune proprietà.