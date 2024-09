Pichetto 20-25 terawattora a imprese con l' Energy Release

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L', cioè la fornitura di energia elettrica a prezzo calmierato alleenergivore che realizzano nuove rinnovabili, prevede "da 20 a 25(all'anno, n.d.r.). Lo stiamo definendo adesso, in tempi brevissimi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine di un convegno sull'argomento nella sede di Confindustria a Roma. L'è stato varato con un decreto del Mase del 23 luglio scorso. Il provvedimento prevede che un'impresa che realizza un impianto a fonti rinnovabili possa chiedere allo stato per tre anni un anticipo di energia elettrica a prezzi calmierati, fino al 50% della corrente che l'impianto a rinnovabili genererà. Questa elettricità verrà poi restituita allo Stato in 20 anni, allo stesso prezzo dell'anticipo.