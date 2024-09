Pensionato investito sulle strisce pedonali muore poco dopo in ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) Chieti - Un uomo di 87 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. L'anziano è deceduto inl'incidente. Tragedia a Francavilla al Mare, dove un uomo di 87 anni, Euclide Rinaldo Rodo De Luca, ha perso la vitaessere statoda una Lancia Ypsilon. L'incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9:40, sulla Strada Nazionale nei pressi di piazza Sant'Alfonso. Alla guida dell’auto c'era una giovane di 20 anni, originaria della provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano stava attraversando la stradaquando è stato colpito dall'auto, per motivi che sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma è certo che l’impatto sia stato fatale per il